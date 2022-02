Nicola Porro, volto noto del giornalismo e del piccolo schermo alla conduzione della trasmissione Quarta Repubblica, ha due figli: scopriamo tutto quello che è emerso su Ferdinando e Violetta Porro!

Sapete che Nicola Porro ha due figli? Si chiamano Ferdinando e Violetta Porro e sono nati dall’unione del giornalista e conduttore di Quarta Repubblica con la sua amata moglie. Partiamo alla scoperta di tutte le cose che sono emerse sulla loro storia…

Chi sono i figli di Nicola Porro, Ferdinando e Violetta Porro?

I figli di Nicola Porro si chiamano Ferdinando e Violetta Porro. Sono nati dall’amore tra il famoso giornalista e presentatore di Quarta Repubblica e la moglie, Allegra Galimberti. La loro famiglia, come emerso tra le righe della biografia del conduttore del format di Rete 4, vive a Milano.

Ferdinando e Violetta Porro figli di Nicola Porro: chi è la madre Allegra Galimberti

Allegra Galimberti è la moglie di Nicola Porro ed è al suo fianco da tanti anni. È lei la madre dei due figli del giornalista, Ferdinando e Violetta, e la loro è una vita di coppia particolarmente riservata. Non si sa molto, infatti, della storia d’amore e del loro matrimonio, complice anche il fatto che la moglie di Nicola Porro è estranea al mondo dello spettacolo.

Per questo le informazioni sui due figli sono pochissime. Ferdinando Porro è il primogenito, Violetta Porro la piccola di casa. Attraverso una intervista che Nicola Porro avrebbe rilasciato al settimanale Visto, riporta DiLei, il conduttore di Quarta Repubblica avrebbe raccontato che Ferdinando e Violetta non lo seguono in tv. I figli della coppia non sarebbero quindi tra i telespettatori, e per un semplice motivo: “Vanno a dormire presto“. Nicola Porro ha condiviso un bellissimo scatto su Instagram che li vede tutti insieme durante una gita a Vigevano. Ritratto di una bella famiglia, sorridente, unita e felice.

