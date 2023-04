Nuovi guanti di sfida ad Amici per il serale. Quello della Celentano ha creato non poche discussioni tra allievi e prof.

Iniziano ad arrivare i guanti di sfida in vista della prossima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel daytime odierno, molto discutibile quello mandato dalla maestra Alessandra Celentano a Mattia contro Isobel. Il ballerino, sfidato sulla versatilità, è rimasto sorpreso e un pizzico impaurito da alcuni passaggi della coreografia.

Amici, il guanto della Celentano mette paura a Mattia

Alessandra Celentano

Dopo la lettera della maestra Celentano per presentare il guanto, Mattia ha reagito parlando con gli altri allievi: “Non mi è chiaro perché devo sfidare lei su questo. Ci sono anche dei punti in cui rischio di farmi male. Io per come sono fatto non rifiuto il guanto. Li ho sempre fatti e non rifiuto però… Lo trovo un guanto un po’ senza senso. Lo preparo comunque e cerco di portare questa coreografia al meglio. Quello che si deve vedere si vedrà”.

E ancora: “Strana questa lettera, anche sulla coppia (con Benedetta chiamata in causa nelle parole della Celentano) Quando non si sanno le cose pienamente. Il ballo di coppia è questo. Secondo me questa cosa che è stata scritta, è stata scritta perché non si sa bene come funziona e che ci sono delle coreografie in cui viene messa in evidenza la ballerina”.

Il confronto con Todaro

Il giorno dopo Mattia si è sfogato prima con Benedetta e poi con il suo maestro: “Io mi butto a fare le cose. Non mi interessa il punto in sé. Ci sono tante piccole cose che per impararle ti devi fare male. Con l’esperienza dell’anno scorso, e in generale, non me la sento. Buttarmi tanto a fare certe cose…”.

Parlando poi con Todaro: “Penso sia una guanto senza senso e penso sia stato fatto per fare polemica”. “Ci sono dei trick nella coreografia. Penso l’abbia fatto per mettermi in difficoltà. Io non voglio rischiare di farmi male. Sono cose che non faccio in un paio di prove. Posso anche fare la coreografia togliendo quelle cose ma poi si potrebbe perdere il punto”.

Alla fine, il guanto non verrà accettato. Almeno così sembra…

Di seguito anche alcuni post Instagram che riguardano il guanto e la reazione di Mattia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG