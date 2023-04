Sui social, curiose storie su Instagram da parte di Edoardo Donnamaria in compagnia di una persona a lui cara. Non di Antonella Fiordelisi…

Dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono mostrati quasi sempre insieme come una bella coppia felice e innamorata. Eppure, qualche momento da “separati” lo hanno vissuto e affrontato, da parte del volto di Forum, con grande simpatia. La conferma? Le ultime stories Instagram nelle quali si è mostrato in compagnia di un altro volto noto al reality mandando pure una “frecciatina” alla fidanzata…

Edoardo Donnamaria “senza” Antonella sui social

Edoardo Donnamaria

Durante l’esperienza del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha legato molto non solo con Antonella Fiordelisi ma anche con un’altra persona. Si tratta di Alberto De Pisis con cui, in queste ore, si è mostrato sui social in alcune stories.

Proprio i due ragazzi si sono divertiti a mandare dei messaggi alla modella e fidanzata del volto di Forum non facendo mancare ironiche frecciate vista la sua assenza in questa circostanza.

“Quando il gatto non c’è i topi ballano. Antonellina è a Salerno per lavoro ed io mi consolo il mio Albertino”, ha commentato Edoardo.

I due ex concorrenti del GF si sono fatti vedere molto felici insieme dopo una giornata fatta di tante chiacchierate: “Dovevamo parlare di tantissime cose a pranzo ma siamo stati due ore a parlare solo di Ornella Vanoni”, hanno spiegato i due facendo riferimento ad alcune dichiarazioni della nota cantante che sono circolate nelle ultime ore.

Staremo a vedere se la Fiordelisi risponderà a queste battute del fidanzato e dell’amico e se proverà, in qualche modo, a “vendicare” la loro ironia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia che dopo la fine del GF Vip è sembrata più unita e innamorata che mai per la gioia dei loro fan (i Donnalisi):

