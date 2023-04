La celebre cantante Ornella Vanoni ha confessato senza filtri di avere un debole per un suo famoso collega.

La cantante Ornella Vanoni si è mostrata mentre era a cena con il rapper Marracash e, senza peli sulla lingua, ha confessato al cantante di avere un vero e proprio debole per lui. “Mi piaci, te l’ho già detto, no? Se avessi avuto trent’anni di meno… ti avrei sbattuto al muro”, ha dichiarato la cantante.

Ornella Vanoni: le avance a Marracash

Ornella Vanoni sembra avere un vero e proprio debole per il rapper a Marracash e, durante una cena con lui, non gli ha nascosto il suo apprezzamento. La cantante in passato non ha fatto segreto di aver avuto dei partner molto più giovani di lei e ha suscitato la curiosità dei fan ammettendo di fare correntemente uso di marijuana.

“Ad un certo punto della mia vita non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno mi hanno fatto fumare una canna e ho capito che era la mia medicina”, ha recentemente confessato a Belve. Quanto a Marracash, dopo la separazione da Elodie, sembra che il rapper sia rimasto single.

