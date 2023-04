Luca Argentero ha confessato la sua ossessione per il trascorrere del tempo e ha svelato la sua opinione sul suo aspetto estetico.

Luca Argentero è considerato uno degli attori più affascinanti del panorama italiano ma, a quanto pare, questa non sarebbe la stessa opinione che lui avrebbe di sé. “Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe”, ha confessato al Corriere della Sera, a cui ha anche svelato la sua ossessione per il trascorrere del tempo e il suo desiderio di andare in pensione a 55 anni per un motivo ben preciso.

Luca Argentero

Luca Argentero: il tempo e la pensione

Luca Argentero ha confessato di avere una vera e propria ossessione per il trascorrere del tempo e ha ammesso di non voler perdere neanche un minuto della felicità che la vita gli ha riservato accanto a sua moglie, Cristina Marino, e ai loro due bambini. Al Corriere della Sera l’attore ha rivelato che, per questo motivo, proverà ad andare in pensione a 55 anni.

“Mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi”, ha dichiarato Argentero, che a febbraio 2023 è diventato padre per la seconda volta.

