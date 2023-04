Raf ha confessato per la prima volta le paure vissute quando sua moglie, Gabriella Labate, si è trovata a combattere contro la malattia.

Un lungo e grande amore lega Raf a sua moglie Gabriella Labate, madre dei suoi due figli (Bianca e Samuele). Per la prima volta il cantante ha confessato le paure provate insieme a sua moglie quando lei ha scoperto di dover combattere contro una rara patologia.

“Abbiamo vissuto cinque anni tremendi. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli”, ha confessato al Corriere della Sera il cantante.

Raffaele Riefoli Raf e Gabriella Labate

Raf: la malattia della moglie

Oggi Raf e sua moglie, Gabriella Labate, sono riusciti a trovare la serenità e la donna è finalmente guarita da una malattia che, per poco, non le ha lasciato scampo. Lei stessa ha confessato a Verissimo di esser stata ricoverata per una trombosi alla vena cava e di aver scoperto, durante la tac, di avere una rara patologia.

“Mi ricoverano d’urgenza per una trombosi alla vena cava, la vena che va diretta nel cuore. Io non mi accorgevo di nulla. Facendo la tac mi dicono che non era solo quello il problema. Avevo questa massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro. Il mio primo pensiero è stato verso Raffele e la mia famiglia (…)Mi hanno salvato la vita per miracolo”, ha rivelato la moglie del cantante. Oggi che il peggio è finalmente superato, lei e Raf sembrano aver finalmente ritrovato la loro serenità.

La coppia sta insieme da ben 27 anni e il cantante ha confessato di aver compreso subito che Gabriella sarebbe stata il grande amore della sua vita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG