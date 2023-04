Gli scatti di Chiara Ferragni e Fedez non smettono di creare dubbi nei loro fan e sulla coppia continua ad aleggiare l’ombra della crisi.

Da mesi si vocifera di una presunta crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez e, nonostante i due abbiano smentito la questione e si siano concessi una vacanza insieme a Dubai, alcuni indizi sui social hanno fatto aumentare i dubbi dei fan in merito alla questione. In tanti hanno infatti notato che nelle foto sui social la coppia non sembrerebbe più affiatata come un tempo e il rapper in particolare avrebbe condiviso quasi solamente foto in cui è ritratto insieme ai figli.

Chiara Ferragni e Fedez: i dubbi sulla crisi

Una grave crisi matrimoniale è in atto tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez? L’indiscrezione sta tenendo i fan con il fiato sospeso e la coppia più famosa dei social ha pubblicamente smentito l’ipotesi in circolazione dopo un lungo periodo d’assenza dai social. Negli ultimi giorni la coppia si è concessa una vacanza da sogno a Dubai, ma sui social hanno continuato ad avvicendarsi le voci in merito a una presunta crisi tra i due.

In tanti, tra i fan dei social, hanno infatti notato che i due non sarebbero affiatati come un tempo e hanno chiesto alla coppia di parlare apertamente di ciò che starebbe vivendo. Al momento Chiara Ferragni e suo marito hanno preferito non rompere il silenzio in merito alla questione e ai fan non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG