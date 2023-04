Elisabetta Gregoraci ha confessato come starebbero le cose tra lei e l’ex marito Briatore a 6 anni dalla loro separazione.

Ospite a Domenica In Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, con cui è riuscita a stabilire una nuova armonia nonostante la separazione e nonostante, da alcuni mesi, al suo fianco sia presente il suo nuovo compagno, Giulio Fratini. Al salotto tv di Mara Venier la showgirl ha evitato di menzionare la sua nuova fiamma, mentre sul rapporto con il padre di suo figlio Nathan Falco ha rivelato:

“Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese”, e ancora: “Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale”.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: i problemi di gelosia con Briatore

Da alcuni mesi Elisabetta Gregoraci fa coppia fissa con l’imprenditore Giulio Fratini, ma lei stessa ha ammesso che non sarebbe facile per lei vivere una nuova liaison visto il rapporto che ancora la unisce all’ex marito Flavio Briatore (con cui continua a formare una famiglia per il bene del figlio Nathan Falco). La showgirl ha ammesso che lei e l’imprenditore avrebbero un ottimo rapporto ma che, a volte, lei non lo sopporterebbe.

Dopo la sua confessione a Domenica In Mara Venier le ha chiesto se per caso i suoi partner non fossero gelosi della presenza così costante del suo ex marito nella sua vita, e a tal proposito Elisabetta Gregoraci ha detto: “Non è facile per una persona che vive accanto a me, ma se è intelligente lo capisce”. La showgirl continua a vivere nel massimo riserbo la sua storia d’amore con Giulio Fratini e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di sapere se sia destinata a durare.

