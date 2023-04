Aurora Ramazzotti si è concessa la prima passeggiata con il piccolo Cesare e il fidanzato Goffredo. Il trio è stato assediato dai paparazzi.

Approfittando del bel tempo Aurora Ramazzotti ha scelto di fare la sua prima passeggiata all’aria aperta con suo figlio Cesare (nato lo scorso 30 marzo) e il fidanzato Goffredo Cerza. La coppia è stata ben presto raggiunta da un nugolo di paparazzi pronti ad immortalarli e, mentre Goffredo li ha a sua volta fotografati (condividendo le immagini nelle sue stories) Aurora si è limitata a sorridere raggiante e più felice che mai per l’arrivo del suo primo bebè.

Aurora Ramazzotti: la prima passeggiata con il figlio

Da un paio di settimane Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta e nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si è concessa la prima passeggiata con il figlio Cesare, rimasto rigorosamente protetto all’interno della carrozzina.

A differenza di altre vip Aurora ha scelto di non mostrare pubblicamente il suo bambino e sui social ha pubblicato solamente foto in cui il volto del piccolo non è visibile. La fidanzata di Goffredo Cerza sembra essere più felice che mai per l’arrivo del suo primo figlio e ha reagito con un ampio sorriso quando i paparazzi hanno cercato di immortalare lei e il piccolo durante la loro prima passeggiata alla luce del sole. Nelle settimane che hanno seguito il parto Aurora ha scelto di allontanarsi progressivamente dai social per concentrarsi sul suo bambino appena nato.

