Cristina Scuccia ha svelato i motivi per cui non indosserà un bikini durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’ex suora di The Voice of Italy, Cristina Scuccia, ha scelto di non indossare alcun bikini all’Isola dei Famosi e infatti, anche nelle foto che hanno preceduto il suo ingresso al reality show, si è mostrata con una comune t-shirt e pantaloncini (a differenza delle altre concorrenti).

“Lo eviterò perché non mi sentirei a mio agio. Ho trovato una soluzione più adatta a me”, ha confessato a Verissimo l’ex suora, e ancora: “Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”.

Cristina Scuccia: la decisione sul bikini all’Isola dei Famosi

L’ex suora Cristina Scuccia è stata scelta come concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ma, dopo aver detto addio alla vita da religiosa, ha anche precisato che non avrebbe abbandonato i suoi valori di sempre e, per questo, non sfoggerà alcun bikini durante la sua partecipazione al reality show.

La notizia del suo addio alla vita consacrata ha stupito i tanti telespettatori che l’avevano conosciuta durante la sua partecipazione a The Voice of Italy e a tal proposito l’ex suora ha dichiarato: “Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena”. In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà come naufraga del reality show.

