L’ex suora Cristina Scuccia è tornata a parlare dei motivi che l’hanno spinta a rinunciare ai voti e a cambiare vita.

Nel 2020 l’ex suora di The Voice of Italy Cristina Scuccia ha vissuto una profonda crisi interiore e ha deciso di dire addio alla vita da religiosa per cercare una nuova se stessa. Dopo aver lavorato come cameriera in Spagna ha rilasciato alcune intervistein Italia dove ha rivelato il suo incredibile cambiamento e, in queste ore attraverso un video condiviso sui social, ha svelato i veri motivi che l’avrebbero spinta a dire addio alla sua vita in convento.

“Ascoltare storie diverse dalla mia è stata sempre una grande ricchezza per me, almeno in questi anni. In questi anni ho avuto l’opportunità di confrontarmi con realtà molto lontane dalla mia, che vivevo in un contesto religioso. Mi ha spinto verso il cambiamento il desiderio di voler crescere ancora. Per molto tempo sono stata intrappolata nella paura di deludere. Però poi ho capito che stavo deludendo solo me stessa. Credo ci sia anche una grande ricerca verso la verità più profonda”, ha confessato Cristina via social.

Cristina Scuccia: la verità sull’addio al convento

Oggi Cristina Scuccia è una ragazza normale che cerca di coltivare il suo grande amore per la musica. Mentre sono sempre più insistenti le voci in merito al suo approdo all’Isola dei Famosi, l’ex suora ha pubblicato il videoclip del suo nuovo brano musicale, La felicità è una direzione, che gli è valso aspre critiche da parte dei fan. In molti infatti credono che il cambio vita dell’ex suora sia dovuto a una sua sfrontata ricerca di popolarità e in molti l’hanno accusata di essere fin troppo sensuale nel suo nuovo videoclip.

