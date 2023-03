Sembra confermata la presenza di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, a L’Isola dei Famosi. Ecco come si starebbe preparando al reality.

Manca ormai poco alla partenza de L’Isola dei Famosi, il reality Mediaset che porterà i naufraghi in Honduras. Anche quest’anno ci sarà Ilary Blasi alla conduzione e nel cast pare confermata la presenza, come concorrente, di Cristina Scuccia, l’ex suora che aveva vinto The Voice. La donna, infatti, ha lasciato le vesti religiose e ha cambiato vita. Ora è prontissima a questa nuova avventura e, i pià informati sono sicuri che si stia preparando al meglio.

Cristina Scuccia pronta per L’Isola dei Famosi

Suor Cristina

Come detto, l’ex suora Cristina Scuccia sarà nel cast de L’Isola dei Famosi quasi certamente. In tal senso i meglio informati, ed in particolare Di Più, spiegano come la donna si stia preparando al reality che vedrà i naufraghi in Honduras.

“Raccontano dietro le quinte che Cristina si stia già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”.

Insomma, il passato da suora potrebbe essere un vantaggio per la donna che è abituata al digiuno e indubbiamente potrebbe trovare la forza di superare ogni giorno grazie alla sua spiritualità che, certamente, non ha abbandonato del tutto.

In passato, a Verissimo, l’ex suora aveva anche parlato della sua nuova vita: “Sono andata in Spagna perché volevo vivere quest’anno lontano da chi poteva riconoscermi, non volevo giustificarmi. Ho messo in pausa la musica a certi livelli, ma l’ho vissuta con più intimità. Ho ‘abbracciato’ la chitarra, altra compagna di viaggio, ho scritto tantissimo, tirato fuori cose mie personali”. E ancora: “Il rapporto con i miei colleghi quando hanno capito chi fossi? Quello è stato un altro momento decisivo. Mi sono chiesta, mi licenzio o vado avanti? Alla fine ho detto che quella ero io. Loro mi hanno conosciuta al di là di tutto e hanno una sorta di protezione nei miei confronti”, aveva detto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG