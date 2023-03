Sono ore di ansia per le condizioni del pugile Daniele Scardina. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati da Gilles Rocca, suo amico.

Nelle scorse ore il mondo dello sport e dello spettacolo è stato colto alla sprovvista alla notizia dell’intervento d’urgenza per Daniele Scardina, noto pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta. Sulle sue condizioni c’è grande tensione dato che l’atleta sarebbe in coma. A dare le ultime informazioni sulla vicenda delicata è stato sui social Gilles Rocca, suo amico.

Gilles Rocca, gli aggiornamenti su Daniele Scardina

Gilles Rocca

“Fratello mio, sei un campione immenso e anche questa battaglia la vincerai”, ha scritto Gilles Rocca nel suo messaggio su Instagram a corredo di una foto che lo mostra insieme a Scardina. E ancora: “Sono in contatto con gli amici e lo staff di Dany, la situazione è molto delicata e le prossime ore saranno fondamentali. Dany è una roccia e supererà anche questa situazione difficile”.

Al momento sul pugile non si hanno delle novità. Scardina sarebbe in terapia intensiva dopo l’intervento al cervello per una emorragia cerebrale. Non ci sono bollettini ufficiali da parte dell’Humanitas di Rozzano, l’ospedale dove ieri sera, dopo essersi sentito male in palestra, è stato operato d’urgenza intorno alle 17 dall’équipe di neurochirurgia del reparto del dottor Maurizio Fornari.

A questo punto le prossime ore saranno decisive per capire il decorso operatorio. Da quanto si apprende, l’intervento è riuscito e il pugile è attualmente sedato in coma.

Di seguito il post Instagram dell’uomo con le sue parole e la foto insieme al pugile:

In queste ore sono stati tantissimi i messaggi arrivati a “King Toretto”, questo il soprannome di Scardina. Da quello di Diletta Leotta, sua ex, fino a colleghi, amici e conoscenti oltre ai tantissimi fan che sono rimasti scioccati dalla terribile notizia.

La speranza è che molto presto i medici possano dare buone notizie e che lo stesso Daniele possa tornare a sorridere e combattere sul ring.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG