Curioso retroscena raccontato al GF Vip da Edoardo Donnamaria che avrebbe avuto una lite con Fedez per via di un biliardino…

Non solo questioni di cuore con Antonella Fiordelisi, al GF Vip per Edoardo Donnamaria c’è spazio anche per curiosi retroscena del passato che lo hanno visto coinvolto in una mezza ‘lite” con Fedez. I due, a quanto pare, si erano “scontrati” per una partita a biliardino…

Edoardo Donnamaria e la lite con Fedez

Edoardo Donnamaria

Il curioso aneddoto raccontato da Edoardo Donnamaria parte da Luca Onestini che, arrivando nel giardino della Casa del GF Vip ha parlato davanti a Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli di un presunto scontro che il volto di Forum avrebbe avuto con Fedez.

Da qui sono partite una serie di battute (“L’ho sfondato, il suo tatuaggio al collo son lividi che gli ho fatto io (ride ndr)”), palesemente inventate per ironizzare con la Marzoli, a cui, però, ha fatto seguito il reale racconto su quanto sarebbe accaduto col rapper marito di Chiara Ferragni.

Donnamaria ha spiegato nel dettaglio cosa sia capitato: “Una volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio”, ha detto sul rapper. “Io gli ho detto una cosa e lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!”.

Insomma, la vicenda sarebbe finita con un nulla di fatto e con una risata. Nonostante questo, Onestini ha proseguito a scherzare e ironizzare parlando di mezza rissa, anche se è apparso decisamente ironico.

Staremo a vedere se dopo questa simpatica curiosità svelata dal volto di Forum Fedez racconterà qualche dettaglio in più o se, come crediamo, probabilmente manco si ricorderà cosa è accaduto visto che si è poi trattato di un nulla di fatto.

Di seguito il post di un utente con il video e le parole del volto di Forum:

