Molto riservata per quanto riguarda la famiglia, i figli e il nipote appena arrivato, Barbara D’Urso è stata pizzicata in versione nonna…

Sempre perfetta in tv durante i suoi programmi, Barbara D’Urso è stata pizzicata in versione nonna dai paparazzi di Chi. Alcuni rari scatti in famiglia da parte della conduttrice che, a quanto pare, si è calata perfettamente nella parte.

Barbara D’Urso, le rare foto in famiglia

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso conduttrice e nonna sempre perfetta. La presentatrice tv, come detto, è stata vista in vesti inedite e pizzicata con tanto di foto da parte di Chi insieme ai figli e alla nipotina in un parco nel centro di Milano.

La donna ha trascorso un pomeriggio in serenità e in dolce compagnia della nipotina appena nata, il neopapà Giammauro e il secondogenito Emanuele, zio della piccola. Con loro anche la nuora, compagna del suo primogenito.

“Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa. Sono nonna da mesi, ma ho voluto tenerlo nascosto e ci sono riuscita”, aveva detto la conduttrice a Verissimo solamente un mese fa. “Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”.

Spiegando poi perché non abbia parlato del suo essere diventata nonna: “In quelle rare volte che rilascio interviste, sottolineo che i miei figli non vogliono che si parli di loro. Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio”.

“Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno. Non vogliono che si sappia che sono miei figli”, le sue parole a Silvia Toffanin.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con la copertina del numero da oggi in edicola dove è possibile vedere le prime foto nel taglio basso:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG