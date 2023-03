Panico e ansia per Federica Nargi sulla neve. L’ex Velina non si è trovata proprio a suo agio in montagna ed è stata soccorsa.

Disavventura per Federica Nargi sulla neve. La nota ex Velina è in vacanza con il compagno Alessandro Matri e le figlie in montagna a godersi il paesaggio innevato e provare l’esperienza sugli sci. Peccato che qualcosa sia andato storto e la donna sia stata colta da un attacco di panico che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Federica Nargi, attacco di panico sulla neve

FEDERICA NARGI

Una vacanza sulla neve per superare, anche, le sue paure. Federica Nargi è partita l’Alto Adige, precisamente a Plan De Corones, vicino Brunico, insieme al compagno Alessandro Matri e le loro due figlie per godere delle montagne innevate provando le varie esperienze, anche sugli sci.

Evidentemente, almeno all’inizio, le cose non sono andate per il verso giusto. Nelle stories Instagram, infatti, l’ex Velina ha scritto di aver avuto paura ed essere stata colta persino da un attacco di panico.

“Panico, pa panico, paura”, le sue parole con tanto di emoticon. Nelle altre stories è stato chiaro come la questione fosse serie dato che è dovuto intervenire anche il soccorso per aiutarla.

La donna, però, non si è fatta scoraggiare e in queste ore ci ha riprovato e nell’ultima storia Instagram ha detto: “Ieri attacco di panico e di ansia. Mi sono bloccata. Oggi che voto mi dai?”, rivolgendosi al personale che, forse, l’ha aiutata.

Per fortuna sembra che le cose stiano adesso andando meglio. Di seguito, infatti, anche un recente post Instagram della donna che scherza, appunto, sul suo stato emotivo attuale dopo la brutta esperienza:

