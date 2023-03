Potrebbe essere il sogno di molti vedere Michelle Hunziker e Belen Rodriguez su OnlyFans. Le due showgirl hanno scherzato sul tema…

La nota piattaforma social per adulti con contenuti “piccanti” OnlyFans potrebbe vedere in futuro anche due volti noti dello spettacolo come Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Le due donne, infatti, si sono divertite a scherzare sull’argomento rispondendo ad una domanda diretta nel corso della scorsa puntata de Le Iene.

Michelle Hunziker e Belen su OnlyFans? “Mai dire mai…”

Michelle Hunziker

In occasione della precedente puntata de Le Iene, Michelle Hunziker era stata ospite del programma e aveva risposto a diverse domande. Dal momento “Mean Tweets”, durante il quale vengono letti messaggi social da haters e non solo, fino all’intervista faccia a faccia con la presentatrice Belen Rodriguez.

Proprio durante quel momento, la showgirl svizzera aveva risposto ad una curiosa domanda.

L’argentina aveva detto: “Allora, prossima domanda. Presentatrice, cantante, ballerina e modella. Ti vedremo mai su Only Fans?”.

La reazione della biondissima Michelle è stata sincera: “Urca vacca! Beh, se dovesse aumentare il mutuo della mia casa. Dai, sì. Magari sì”.

A quel punto anche Belen si è inserita: “A questo punto magari lo apriamo insieme. Facciamo comunella. Ci penso anche io e apro il mio”.

Ancora la Hunziker poi: “Mai dire mai…”.

Di seguito, invece, un post Instagram de Le Iene con le altre risposte date dalla svizzera in occasione dello spazio ai Mean Tweets:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG