Il pugile Daniele Scardina è in coma in ospedale dopo un malore avuto durante un allenamento.

Nella giornata di ieri il pugile Daniele Scardina, noto come “King Toretto” e conosciuto per essere l’ex fidanzato di Diletta Leotta, ha avuto un malore durante un allenamento. È stato subito portato in ospedale con un codice rosso.

Daniele Scardina, ricoverato per un malore

Secondo quanto riporta MilanoToday, nella giornata di ieri, poco dopo le 17, in una palestra di Buccinasco, Scardina ha battuta la testa molto forte a causa di un malore improvviso dopo l’allenamento. Il 30enne è stato subito soccorso dal 118 e portato in ambulanza fino all’ospedale Humanitas di Rozzano. Stando alle notizie le sue condizioni sono gravi.

Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto, durante una sessione d’allenamento il pugile ha iniziato a sentirsi male, interrompendo gli esercizi e dirigendosi verso gli spogliatoi. Proprio in questi sarebbe caduto, picchiando forte la testa.

Il pugile è conosciuto per essere stato fidanzato con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Oltre a questo, ha raggiunto il grande pubblico con la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2020. Nel programma si aggiudicò il quarto posto insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina.

Il messaggio di Diletta Leotta

L’ex fidanzata Diletta Leotta ha voluto condividere un messaggio rivolto verso l’ex fidanzato: “Forza Dani”, ha scritto sui suoi profili social. Oltre a questo, ha mandato un pensiero al pugile anche alla fine della partita tra Juventus e Torino: “Permettetemi un momento, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”

