Una particolare rivelazione da parte di Giulia Belmonte, moglie di Stash dei The Kolors, a proposito della crescita delle figlie.

Non spetta a noi giudicare e tantomeno agli utenti social che si sono sicuramente riscaldati dopo alcune rivelazioni di Giulia Belmonte, moglie di Stash dei The Kolors, a proposito del rapporto con le due figlie. Le piccole, infatti, stando alle parole sui social della mamma, dormono da sempre nel lettone con i genitori…

Stash e Giulia Belmonte e il rapporto con le figlie

Stash Fiordispino

A raccontare alcuni dettagli di coppia e della famiglia è stata proprio Giulia Belmonte in un Q&A con i fan su vari temi.

Tra le varie domande e risposte spicca quella sulle figlie. “Dormi nella stessa stanza di Grace e Imagine da quando è nata?”, le ha chiesto un fan.

La risposta di Giulia è stata davvero singolare: “Sì, certo, oltre alla stanza in realtà condividiamo anche il letto. Nelle prime ore della notte dormiamo in 4 nel lettone. Poi piano piano le piccole si impossessano anche del posto mio e di Stash tanto che al mattino io e lui ci ritroviamo a dormire quasi a terra”.

Una risposta che ha fatto tenerezza ma che allo stesso tempo ha generato qualche malumore nei fan.

Grace, nata nel 2020, e Imagine nel 2022, sono piccole ma, soprattutto la prima, non così tanto. Fa riflettere anche immaginare come Stash e Giulia, permettendo alle bambine di dormire con loro, probabilmente hanno perso anche quel pizzico di intimità che ci deve essere tra marito e moglie.

Insomma, una situazione davvero particolare e che forse potrebbe anche creare dei problemi di coppia sebbene in passato proprio Giulia avesse spiegato: “Se è cambiata la nostra relazione? È cambiata certo, ma assolutamente non in negativo. Tutto sta nel ricordarsi sempre che oltre alla famiglia bisogna continuare a viversi anche la coppia! Per me è fondamentale riuscire a passare del tempo solo con lui”.

Questi momenti, però, probabilmente non saranno sul lettone e di notte…

Di seguito un tenero vecchio post Instagram con tutta la famiglia al completo:

