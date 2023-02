Tutto ci si poteva immaginare ma non il gesto di Oriana Marzoli verso Antonella Fiordelisi che, da sempre, al GF Vip sono state ai ferri corti.

Sono state ore davvero movimentate all’interno della Casa del GF Vip. In modo particolare per Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi. Un “triangolo” che ha visto accadere anche un colpo di scena con una quarta interessata: Oriana Marzoli. Proprio quest’ultima, infatti, dopo aver “risparmiato” la nomination della sua “nemica” Antonella, le si è avvicinata in modo molto inaspettato.

GF Vip, il gesto di Oriana Marzoli ad Antonella

Oriana Marzoli

Nelle scorse ore, l’ennesima discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, tra cui sembra ormai essere davvero finita (anche per i comportamenti di lui con Nicole Murgia), ha portato l’ex atleta della scherma a piangere e disperarsi.

Una situazione che in modo inatteso ha visto Oriana Marzoli andare in suo soccorso. La modella, infatti, ha mostrato grande maturità e solidarietà tra donne avvicinandosi a lei dopo averle risparmiato la nomination e facendole sentire il suo sostegno.

“Lo faccio perché ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”, ha detto la venezuelana.

Dal canto suo la Fiordelisi ha replicato: “Va bene allora oggi pomeriggio”. Poi, parlando con Sarah ha confessato di essere rimasta piacevolemente colpita dal comportamento della donna che le è sembrata sincera.

Una situazione che ha destato grande scalpore anche tra i telespettatori che sui social si sono riversati per fare in complimenti alla Marzoli che ha dimostrato, in questo caso, grandi valori e grande solidarietà nonostante in passato ci sia stata più di qualche discussione con Antonella.

Di seguito anche alcuni post di vari utenti su Twitter che fanno riferimento al gesto della modella:

EdoD e la Murgia sono suoi amici, Antonella la nemica n 1 là dentro però da donna si è messa al suo posto è le da li suo supporto.Questo si chiama obiettività e solidarietà femminile.

Oriana ora ho capito anch'io come sei fatta #oriele #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/4NRH5infhm — Margot💎💎💎 (@magya09) February 28, 2023

Antonella: “Grazie per ieri”

Oriana: “Lo faccio perchè ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”

Antonella: “Ok, allora oggi pomeriggio”



MATURITÀ#gfvip #oriele #donnalisi pic.twitter.com/sDSbeYsnu9 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 28, 2023

