Serata scoppiettante al Grande Fratello Vip: svelato cosa accaduto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel van: Fiordelisi in lacrime.

Alfonso Signorini aveva promesso di regalare ulteriori dettagli su quanto successo nella notte in cui Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno staccato i microfoni e si sono chiusi nel van. A molti era apparso assai strano il feeling venutosi a creare tra il volto di Forum e la Murgia, soprattutto dopo quella famosa nottata in cui – come emerso in rete – era successo qualcosa che il Gf Vip aveva preferito censurare.

Edoardo e Nicole, cosa è successo: Antonella spiazzata

Messo alle strette, Donnamaria ha confessato ad Antonella Fiordelisi di aver toccato il seno di Nicole nel van.

“Edoardo mi ha detto che ha toccato le t**e della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto – ha sbottato l’influencer in collegamento con Signorini – . Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco”.

“Parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l’ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide”, ha chiarito ancora Nicole.

Ma Donnamaria, dopo aver ritenuto il suo gesto una sciocchezza di poco conto e sottolineato di non provare alcuna attrazione nei confronti della Murgia, ha messo fine alla relazione con la Fiordelisi.

“Io e la Murgia siamo affettuosi come sono affettuoso con altre persone. La relazione con Antonella, se la vedo razionalmente, è finita da un mese”, ha commentato lui.

L’era dei Donnalisi, quindi, potrebbe essere giunta a conclusione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG