Antonella Fiordelisi non è stata solo trattata in malo modo da Edoardo Donnamaria: lui potrebbe averla tradita con Nicole Murgia.

L’attenzione dei telespettatori del Gf Vip è tutta puntata su Edoardo Donnamaria. Il giovane, ex volto di Forum, è finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni choc nei confronti di Antonella Fiordelisi. Dopo aver svelato nella notte del van i dettagli della loro intimità, Edoardo non è tornato sui suoi passi, ma ha continuato a stuzzicare l’influencer con frasi denigratorie. Intanto, il popolo del web, ha notato un suo particolare avvicinamento a Nicole Murgia: ecco cosa sta succedendo.

Edoardo e Nicole, nuova coppia?

Nelle ultime ore, sta facendo il giro della rete un video in cui si nota la grande complicità tra Donnamaria e Nicole Murgia.

Lui le cinge le spalle e sembra quasi appoggiare una mano sul seno, mentre lei gli accarezza le dita. Un video, questo, che secondo molti confermerebbe l’estrema complicità tra i due che potrebbero aver vissuto qualcosa di molto più intimo nel van.

Stando ad altri video pubblicati in rete, dopo il rimprovero di Alfonso Signorini per aver trascorso diverse ore nel van senza microfoni, Donnamaria e la Murgia lasciano intendere che il Gf Vip abbia omesso alcuni dettagli importanti di quella notte.

Secondo molti, i due concorrenti del reality show avrebbero vissuto un’intimità che, almeno fino a questo momento, gli autori hanno preferito tenere nascosta.

Sentite per bene il riassunto di questo video. Si capisce benissimo che Edoardo ha fatto qualcosa con la Murgia dentro al Van. #donnalisi #gfvip #nikiters #Gintonic @SBruganelli pic.twitter.com/JqZsSI7yo6 — Team Nicola Pisu (@TeamNicola_) February 25, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG