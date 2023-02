Francesco Totti non sarà ai funerali di Maurizio Costanzo: l’ex capitano della Roma ha salutato il giornalista in forma privata.

Più volte ospite del Maurizio Costanzo Show, Francesco Totti era legato da un profondo affetto e da un’infinita stima a Maurizio Costanzo. L‘ex capitano giallorosso, però, non sarà presente ai funerali del conduttore Mediaset poiché a Madonna di Campiglio insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli. Il Pupone ha salutato Costanzo in forma privata nella giornata di venerdì 24 febbraio, facendo visita alla camera ardente allestita nella clinica presso la quale è morto.

Totti assente ai funerali di Costanzo

L’assenza di Francesco Totti ai funerali di Maurizio Costanzo va ad aggiungersi a quella di molti altri personaggi noti che non prenderanno parte alle esequie.

Da giorni, infatti, il Pupone è in vacanza in montagna insieme alla nuova compagna e ai figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi.

Le celebrazioni di Maurizio Costanzo, per il quale è stato organizzato un funerale solenne presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, verranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e Canale 5.

Dalle ore 14 Silvia Toffanin condurrà per la rete ammiraglia Mediaset uno speciale di Verissimo durante il quale seguirà ogni momento dell’ultimo saluto a Costanzo.

