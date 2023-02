A distanza di poche ore dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo sarebbero uscite le cause della sua morte.

La notizia arrivata oggi 24 febbraio 2023 della morte di Maurizio Costanzo ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. Il noto conduttore e giornalista era molto amato e in tanti si domandano se avesse qualche malattia e in generale quali siano state le cause della sua scomparsa. Qualche dettaglio in più sull’argomento è arrivato dal Corriere della Sera.

A pochissime ore dalla morte di Maurizio Costanzo sono arrivati alcuni primi dettagli e indiscrezioni sulle sue condizioni di salute prima della notizia della sua scomparsa.

Infatti, dal Corriere della Sera si apprende come il presentatore e giornalista, nonché marito di Maria De Filippi, era da circa una settimana ricoverato nella casa di cura dei Parioli.

Non è dato sapere il motivo ma il quotidiano spiega come negli anni, il giornalista fosse “sofferente di cuore e con numerosi ricoveri, oltre a un’operazione a cuore aperto alle spalle”.

Probabilmente negli ultimi giorni proprio questa situazione lo ha obbligato a farsi controllare da vicino. Da qui il ricovero e la morte arrivata presso la Clinica Paideia, a Roma, dov’era in cura.

In attesa di avere notizie ufficiali in merito, sempre il Corriere ha fornito i dettagli relativi ai funerali. La camera ardente sarà allestita sabato dalle 10.30 alle 18 in Campidoglio mentre i funerali saranno lunedì 27 febbraio alle 15.

Di seguito, invece, un post Instagram di Mara Venier che ricorda il conduttore:

