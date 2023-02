Dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, Cristina Marino torna sui social con uno scatto tenerissimo e un saluto speciale.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori bis poco più di una settimana fa. Dopo aver dato l’annuncio ufficiale della nascita del piccolo Noé Roberto, i due sono giustamente rimasti isolati dal mondo social. Almeno fino ad oggi quando la donna ha deciso di pubblicare un tenero post Instagram e anche alcune stories.

Cristina Marino, la foto social dopo il parto

Cristina Marino

“Un bacio per voi”, ha scritto in una storia Instagram Cristina Marino. “Grazie per tutti i vostri messaggi pieni d’amore. Non riesco a rispondere a tutti, ma grazie, grazie, grazie!”.

La donna si è mostrata sdraiata e a mezzo busto ed è parsa davvero felice e serena ad una settimana o poco più dalla nascita del secondogenito. Come se non bastasse, la moglie di Luca Argentero ha condiviso anche una foto del bimbo mostrandone solo le manine e i piedini con scritto nella didascalia: “Buongiorno mondo”.

Una foto davvero molto dolce e tenera che ha scatenato i like e i commenti dei fan che sono rimasti davvero felici di avere notizie del bimbo e in generale della donna.

In passato la Marino aveva anche ammesso di desiderare un terzo figlio: “Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”, aveva detto a Gente sull’argomento. Chissà se ci sta già pensando…

Di seguito il post Instagram della modella e mamma bis:

