Un fulmine a ciel sereno la morte di Maurizio Costanzo che solo qualche ora prima parlava in radio. Ma quell’ultima intervista…

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha scosso senza dubbio tutto il mondo dello spettacolo e della tv soprattutto considerando che fino a poche ore fa, il giornalista e presentatore si era fatto sentire in radio pimpante e col suo solito spirito così come era capitato circa un mese fa con la sua ultima intervista a Verissimo…

Maurizio Costanzo: le ultime interviste

Maurizio Costanzo

Solamente poche ore prima della sua morte, avvenuta oggi, venerdì 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo si era fatto sentire vispo e col suo solito senso dell’humor in radio. Infatti, il giornalista e presentatore era presente a R 101 insieme al suo ospite Paolo Bonolis.

L’84enne aveva fatto tante battute e parlato bene del più giovane conduttore parlando di tv, show e programmi televisivi come Avanti un Altro e Ciao Darwin ricchi di idee.

Poco più di un mese fa, invece, l’ultima intervista a Verissimo fatta da casa sua: “Mi sono sposato 4 volte prima di capire quella giusta. Mi è andata bene”, aveva ironizzato Costanzo con Silvia Toffanin. “L’affetto e il rispetto. L’affetto che non è l’amore, è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l’altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto”. Parole dette col cuore ma che avevano forse dato l’idea anche di come il presentatore non fosse al 100% in quel momento dato che era parso visibilmente affaticato.

Di seguito, invece, il post Instagram con quella che era stata l’ultima intervista a Verissimo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG