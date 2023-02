La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo al cuore terribile anche per Pierluigi Diaco. Il suo commento commosso.

Poche parole per un breve ricordo di Maurizio Costanzo. Pierluigi Diaco non riesce ad esprimere il forte dolore che la morte del noto presentatore 84enne gli sta portando al cuore in queste ore. Ad Adnkronos, il conduttore di BellaMa’ ha lasciato un piccolo pensiero per il compianto giornalista a cui era tanto legato.

Pierluigi Diaco e il ricordo di Maurizio Costanzo

Pierluigi Diaco

“È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio”. Sonoi state queste le parole che Pierluigi Diaco ha concesso a Adnkronos via WhatsApp a proposito di Maurizio Costanzo.

Il conduttore di BellaMa’ su Rai 2 era estremamente legato al giornalista tanto che in passato era stato proprio l’84enne a celebrare l’unione civile con il collega Alessio Orsingher.

Così si spiega il breve ma commosso commento dopo la tragica notizia della morte di Costanzo. Oggi, tra le altre cose, proprio la trasmissione di Rai 2 non è andata in onda come di consueto ma è stata trasmessa l’intervista che proprio Diaco fece a Costanzo per il programma di Rai1 ‘Io e Te’.

Una decisione condivisibile, quella di non andare in onda come di consueto, anche per rispetto del compianto Maurizio, a lui molto caro. Non sarà, probabilmente, l’unica variazione del palinsesto Rai, così come accaduto per Mediaset e Canale 5, in vista anche della camera ardente e dei funerali.

A tal proposito il Corriere della Sera ha fatto sapere che la camera ardente sarà allestita sabato dalle 10.30 alle 18 in Campidoglio mentre i funerali saranno lunedì 27 febbraio alle 15.

Di seguito anche un post Instagram di Rai 2 che ricorda il compianto conduttore e giornalista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG