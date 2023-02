Svelato il retroscena su cosa sta accadendo al GF Vip nelle ultime puntate. A rivelarlo è stato Giovanni Ciacci.

Interessante retroscena svelato da Giovanni Ciacci su quanto stia accadendo ultimamente dietro le quinte del GF Vip. Il noto stylist ha parlato al GF Vip Party raccontando le scintille che si stanno vivendo tra Carmen Russo e Pamela Prati.

GF Vip, è guerra dietro le quinte

Alfonso Signorini

“Io ve l’ho sempre detto, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la casa”, ha esordito Giovanni Ciacci facendo riferimento a cosa succede in studio e non solo al GF Vip. E ancora: “Secondo me mi fanno la multa. C’è una guerra in atto che in confronto quella di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è da dilettanti. C’è uja guerra tra prime donne tra Pamela e Carmen”, ha poi aggiunto proprio sulla Russo e sulla Prati.

“Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, perché una non si presenta, l’altra la convoca… Sembra che poi, ci sia anche tutta una guerra tra le escluse, perché ballando solo loro, le altre non ballano più. Quindi è una tragedia nella tragedia”.

“Loro vogliono ballare sole? L’hai detto tu, io non ho detto nulla. Chiedilo…”, ha concluso l’uomo ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Già in precedenza, nel corso della diretta tv del programma, c’erano state scintille evidenti con frecciate, botta e risposta e anche qualche parolina volata tra le due. “La chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice: ‘No amore, io dopo le 15 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto, quindi lascia perdere le piume e le colazioni e vieni a fare le prove con noi!”, aveva raccontato la Russa.

La Prati, invece, aveva replicato: “Se lo sta inventando, io stamani ero qui. Lei mente sapendo di mentire!”.

Di seguito, invece, un recente post Twitter del programma con quanto accaduto in diretta tra le due donne:

