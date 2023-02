Sono successe tante cose negli ultimi giorni. Amori, discussioni, problemi di salute e anche dei lutti. Vediamo le notizie della settimana.

Ultimo giorni davvero ricchi di situazioni particolari nel mondo della tv, dello spettacolo e non solo. Nuovi amori, flirt veri o possibili, ma anche crisi e, purtroppo, problemi di salute, come quello di Fedez, e lutti, come la tragica morte di Maurizio Costanzo. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le più importanti notizie della settimana.

Le notizie della settimana: la salute di Fedez preoccupa

Fedez

Il nome più chiacchierato delle ultime settimane è senza dubbio quello di Fedez che dopo aver fatto parlare per la crisi con Chiara Ferragni è uscito allo scoperto per precisare alcune cose dopo un attacco di Selvaggia Lucarelli. Peccato che nella sua video-risposta, il rapper abbia palesato dei problemi di salute su cui ha detto: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

I fan sono rimasti molto preoccupati anche perché non si comprende la natura di tale guaio.

Di seguito anche un post Twitter che ha unito le stories Instagram del rapper:

Non so cosa stia succedendo a #Fedez ma mi spezza il cuore vederlo così. Forza Fede, non sei da solo ❤️ @Fedez pic.twitter.com/rh67w2JoLd — Andy 🌞 (@andy49155157) February 24, 2023

La morte di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo

Tra le notizie della settimana certamente anche il terribile lutto che ha colpito il mondo della tv e non solo. La morte di Maurizio Costanzo ha sorpreso tutti e ha lasciato un grande vuoto. Tantissimi i messaggi pubblicati per omaggiare il compianto conduttore.

“Grazie Maurizio.”



– Rivediamo il tributo con cui abbiamo omaggiato Maurizio #Costanzo, che ci ha lasciato oggi all’età di 84 anni.#CTCF @fabfazio pic.twitter.com/1LLUjzDMkT — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 24, 2023

Spoilerato il nome del figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti

Cambiamo decisamente argomento e passiamo alla futura nascita di un bimbo, quello di Aurora Ramazzotti. La bella showgirl, infatti, sta per dare alla luce il suo primo figlio e non ha comunicato ancora il nome. A farlo, forse, ci ha pensato Oggi con un commento ad una intervista ad Eros Ramazzotti dove è sfuggito un “pare sarà chiamato Nicolò”…

Noemi Bocchi e la diastasi addominale

Noemi Bocchi

Dopo svariati rumors che avevano parlato di gravidanza per Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, ecco la verità. La donna ha raccontato di soffrire di diastasi addominale. La fidanzata dell’ex capitano della Roma ha spiegato la sua situazione con un lungo post Instagram.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: matrimonio finito?

Elisabetta Canalis

Infine la possibile conclusione di un rapporto d’amore, quello tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri. Del loro matrimonio si parla da tempo ma nelle ultime ore sono aumentate a dismisura le voci riguardo la fine di tutto. La coppia non si fa vedere insieme da molto tempo e per Oggi l’unico pensiero dell’ex Velina è la figlia.

