Noemi Bocchi parla per la prima volta sui social dopo l’inizio della relazione con Francesco Totti e smentisce la gravidanza.

Per settimane si è parlato di un presunto quarto figlio in arrivo per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, da quasi un anno legato a Noemi Bocchi dopo la separazione da Ilary Blasi, era stato coinvolto in un gossip che parlava della gravidanza della compagna. Adesso, però, è proprio la flower designer romana che decide di rompere il silenzio parlando un disturbo che non ha nulla a che vedere con un altro figlio in arrivo.

Noemi Bocchi, la diastasi addominale e il messaggio di Totti

“C’è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli ‘scomodi’ fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi”.

Inizia così il lungo post Instagram di Noemi Bocchi che, alle prime battute, sembra fare riferimento all’attenzione mediatica che si è sollevata nei suoi confronti in seguito al rapporto con Totti. Ma non è proprio così.

“Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura – ha continuato a scrivere lei – .Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi…finalmente lo sentivo. Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero!”.

Dopo un accenno alla serenità ritrovata grazie a Totti, dunque, Noemi Bocchi si è concentrata sul problema che per anni l’ha invalidata. “In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne […] Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di Diastasi Addominale”, ha spiegato lei.

La scoperta del problema è nata in seguito al confronto con altre donne sui social e, ad oggi, Noemi Bocchi ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico che racconterà passo dopo passo.

“[…]Ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l’articolo sulla gravidanza ha suscitato in me.. sentimenti che si generano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune”, ha concluso lei facendo riferimento al gossip che parlava di una presunta gravidanza.

Accanto a lei in questo percorso ci sarà Totti, che ha commentato: “Ed io ti sarò vicino”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG