A differenza del padre Alessandro Gassman, Leo ha scelto di intraprendere una strada lontana dalla recitazione. Con un indiscusso talento canoro, il nipote del celebre Vittorio Gassman si è presentato a X Factor riscuotendo, sin da subito, un discreto successo. Ma è stato il Festival di Sanremo 2023 che gli ha regalato una grande popolarità che, a quanto pare, lui sta riuscendo a gestire in modo eccellente. Così, dopo aver conquistato i cuori di adulti e giovanissimi sul palco dell’Ariston, continua a fare breccia tra le mamme con dei simpaticissimi video su TikTok.

Nelle immagini postate sulla piattaforma social, però, Leo Gassman non si mostra da solo, ma insieme all’amata mamma, l’attrice Sabrina Knaflitz.

“Il mio terzo cuore”, ha scritto lui a corredo di un video sulle note della canzone che ha presentato al Festival di Sanremo 2023.

E il post ha subito fatto il giro della rete conquistando migliaia di like e altrettanti commenti di complimenti.

“Vi assomigliate un sacco, è sempre bello vedere i contenuti con i tuoi genitori si vede quanto amore c’è”, “Il nostro duo preferito”, “Gran bella canzone e la mamma abbracciala sempre”, hanno commentato alcuni utenti del web.

