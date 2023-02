Dopo il pandoro di Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli indaga sulle uova pasquali di Fedez, nate con l’apparente scopo di fare beneficenza.

Selvaggia Lucarelli aveva sollevato un polverone indagando sulla reale beneficenza dei pandori Balocco che portavano il nome di Chiara Ferragni. E, a distanza di poche settimane da Pasqua, l’azienda Walcor lancia nei supermercati le uova pasquali con la foto di Fedez e l’annuncio di beneficenza per la fondazione Tog. La giornalista ha provato nuovamente ad indagare scoprendo che si tratta di “un’iniziativa commerciale con mescolata dentro un po’ di beneficenza comunicata in modo opaco”.

Selvaggia Lucarelli, cosa ha scoperto sulle Uova by Fedez

Dopo essersi messa in contatto con l’ufficio marketing di Walcor che non ha saputo fornire indicazioni più dettagliate sul modo in cui l’acquisto delle uova sarebbe stato utile alla beneficenza per Tog, la Lucarelli ha fatto una serie di interessanti scoperte.

“Mi sembra incredibile che ancora una volta non si spieghi al consumatore che collegamento ci sia tra l’acquisto dell’uovo, il testimonial (Fedez), l’azienda che produce l’uovo e la beneficenza”, ha commentato la giornalista via Instagram.

Dopo una serie di contatti, dunque, è emerso che: Fedez ha percepito un compenso per la cessione della licenza e ha preteso che Walcor versi una cifra non quantificata alla sua fondazione benefica tramite la quale verrà evasa una cifra alla fondazione Tog.

“Rimane il fatto che è a tutti gli effetti un’operazione commerciale con una spruzzatina di beneficenza: Fedez guadagna dalle vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna, la beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor e di cui non conosciamo neppure l’entità”.

Preso di mira da Selvaggia Lucarelli, però, Fedez ha deciso di replicare. “La tua ossessione nei miei confronti ha superato oggi un limite che ti ha fatto fare un grande passo falso – ha esordito il rapper su Instagram – .Asserisci che farei beneficenza per Carlo De Benedetti, tuo ex datore di lavoro, ma io faccio beneficenza per Tog che si occupa di bambini che hanno malattie e problemi neurologici complessi”.

“[…]Non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro ieri, ma per dei bambini che ne hanno bisogno – ha concluso Fedez che poi si è scusato per il problema di balbuzie che accusa da un po’ di tempo – .Grazie a quello che ho fatto per Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno”.

