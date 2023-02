Antonino Spinalbese esce dalla casa del Grande Fratello Vip e raggiunge Ginevra Lamborghin in studio, baciandola inaspettatamente.

Il televoto ha decretato l’uscita dalla casa del Gf Vip di Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belén Rodriguez aveva manifestato ad Alfonso Signorini la volontà di uscire dal reality show dopo cinque mesi di clausura interrotti solo da alcune settimane in ospedale per un piccolo intervento. E il pubblico da casa lo ha accontentato: Antonino ha lasciato il reality show e, approdato in studio tra gli applausi del pubblico, ha afferrato Ginevra Lamborghini e le ha dato un bacio!

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, il web non ci crede

Il feeling tra Antonino Spinalbese e la Lamborghini era evidente sin dagli inizi del Gf Vip. I due hanno poi avuto modo di ritrovarsi in casa anche dopo la squalifica di Ginevra, ma nessuno poteva immaginare che l’hairstylist fosse così coinvolto da lei da darle un bacio in diretta tv.

“Ammazza! Sono senza parole!”, ha commentato Alfonso Signorini, mentre la cantante sorrideva in evidente imbarazzo.

Nonostante gli applausi del pubblico, però, il popolo del web ha bollato il bacio tra i due come a favore di telecamera e non realmente sentito.

“Non mi è sembrato un bacio appassionato, ma solo a stampo e da copione”, “Un po’ come la storia d’amore tra Pamela e Mark”, “Un bacio finto: erano immobili, senza nessuna emozione”, ha commentato qualcuno.

Ma solo il tempo potrà dare le giuste risposte e confermare o smentire i dubbi della rete.

Riproduzione riservata © 2023 - DG