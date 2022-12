Al GF Vip nuovi intrighi tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’uomo pare aver capito alcune cose…

Tornata nella Casa del GF Vip per una sola settimana, Ginevra Lamborghini ha dato vita ad un nuovo capitolo della storia, o semplicemente del “flirt” avuto con Antonino Spinalbese. Infatti, pare che l’uomo sia finalmente arrivato ad una conclusione sorprendente riguardo al rapporto con la donna. Un finale che, a detta sua, lo porterà a fare delle confessioni ad Alfonso Signorini nella prossima puntata.

Antonino Spinalbese: come stanno le cose con Ginevra?

Antonino Spinalbese

Dopo l’aperitivo, nella Casa del GF Vip è andato in scena un confronto tra Antonino Spinalbese e alcuni compagni di avventura. L’ex di Belen si è riunito con Micol, Daniele ed Edoardo spiegando di aver compreso qualcosa in più sul suo rapporto con Ginevra: “Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l’ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele, ndr). Non è semplice, sabato dovrò dirgli la verità ad Alfonso, come ho sempre fatto”, le parole riprese da Fanpage. Difficile, però, comprendere esattamente a cosa l’hairstylist faccia riferimento. Quale sarebbe la verità da dire al conduttore?

Spinalbese poi, parlando sempre con i tre compagni di avventura, ha chiesto un loro parere: “Io ho visto che quando lei è entrata tu sei apparso felice, lei dopo essere ritornata non si è concentrata solo su di te e questa cosa tu l’hai percepita. La sua presenza qui dentro ha risvegliato in te alcune cose”, ha detto Micol. “Zero”, invece è stata la risposta di Antonino.

“C’era alchimia tra voi, c’è ancora. Lei ti piaceva per determinate cose, torna qui dentro e ti mette alla prova”, ha continuato Daniele Dal Moro. Tavassi, dal canto suo, ha invece sostenuto di avere una teoria precisa ma non l’ha voluto rendere pubblica.

Staremo a vedere cosa accadrà…

Di seguito, invece, il dialogo avuto da Antonino con Daniele, Micol e Edoardo:

Antonino parla di Ginevra con Micol, Edo, Daniele e Giaele (pt.1) #gintonic pic.twitter.com/pkGrKleIu5 — 🦜ginni (@valeryzorzi) December 14, 2022

