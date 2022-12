La presenza di Katia Ricciarelli al GF Vip per cantare per Francesca Cipriani fresca di nozze ha fatto storcere il naso a Manila Nazzaro.

Il GF Vip fa sempre parlare e anche Manila Nazzaro non si è sottrata, ospite di Casa Pipol, a dare qualche opinione sul reality. Spiccano, in modo particolare, le sue dichiarazioni sulla recente presenza di Katia Ricciarelli che ha cantato per altri due ospiti: Francesca Cipriani e il suo neo marito Alessandro Rossi.

Manila Nazzaro: le parole su Katia Ricciarelli e il GF Vip

Manila Nazzaro

Parlando della prestazione e, nello specifico, di cosa abbia spinto Katia Ricciarelli a cantare per Francesca Cipriani al GF Vip, Manila Nazzaro non le ha mandate a dire: “È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno. Ho trovato imbarazzante la sua presenza in studio e non al matrimonio”.

Parlando poi del GF: “Non mi è piaciuta la prima fase di questo Grande Fratello Vip. Non ho visto nulla di costruttivo. Ho visto solo tentativi di scopiazzare con questi triangoli che devono essere realizzati… poco originale e positivo. Non mi sono piaciuti i toni di tutti. Anzi, ho apprezzato l’eleganza di Pamela che, in alcuni casi, si è sottratta”. E ancora su Pamela Prati e la storia con Marco Bellavia: “Se credo alla loro relazione? Non li vedo insieme ma conosco lei e non lui… all’impatto non credo che possa esserci qualcosa”.

Un passaggio sulla new entry Milena Miconi: “Cosa porterà? Ho fatto un post su di lei… lei porterà dell’ascolto. Lei ha un curriculum meraviglioso. E’ una bravissima attrice. Con chi potrebbe legare? Con Patrizia Rossetti si trova molto bene, a me piace tanto lei…”.

E infine: “Chi vince il GF Vip? George e Nikita se la giocheranno fino all’ultimo”.

Di seguito le parole a Casa Pipol dell’ex Miss:

Di seguito anche parte della recente esibizione della Ricciarelli al GF:

