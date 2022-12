Elodie fa tanto parlare ultimamente. Non solo alcuni fan e utenti social ma anche i colleghi e, in questo caso, le colleghe. Sembra, infatti, che un recente commento su Twitter di Nina Zilli sia riferito proprio all’artista di ‘Tribale’ o ‘Bagno a mezzanotte’. Tutta “colpa” della sua nuova immagine, molto sensuale, provocante e con sempre meno vestiti addosso.

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della presa di posizione di moltissimi utenti relativamente ad un post di Elodie che annuciva al’uscita dei biglietti per il suo prossimo concerto al Forum. Un contenuto nel quale la donna si mostrava in un outfit succinto con tacchi, slip e canotta molto aderente.

Uno stile che la cantante sta portando avanti da qualche tempo e che se, da un lato piace, dall’altro scatena grandi polemiche. In tal senso, sembra proprio che un’opinione negativa su questa situazione se la sia fatta anche Nina Zilli.

Alla cantante, infatti, pare proprio non vada a genio l’atteggiamento provocante e sensuale della sua collega. Questo l’ha portata a fare un commento su Twitter che sa tanto di frecciata.

La Zilli, dando un consiglio a tutte coloro che vogliano cimentarsi nella carriera di cantante, sembra pungere proprio la fidanzata di Andrea Iannoe. “Rule n.1. Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice, esci le canzoni belle, non la pheega”, è stato il suo commento.

Un consiglio ma anche quella che sembra essere una palese frecciatina…

Di seguito il post su Twitter della cantante che fa pensare ad una frecciata bella e buona:

Come detto, il riferimento della Zilli potrebbe essere stato all’ultimo post della collega che vi proponiamo anche qui sotto:

