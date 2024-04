Non manca mai di eleganza nei suoi look Maria De Filippi che si è mostrata con un outfit decisamente ad hoc per lei dal costo super.

Impeccabile in ogni sua apparizione televisiva, Maria De Filippi ha fatto colpo con il recente outfit mostrato sul piccolo schermo. La Queen di Mediaset ha fatto centro con un look marchiato Saint Laurent elegante e soprattutto… super costoso.

Maria De Filippi, il look elegante e senza tempo

Maria De Filippi

Che sia a ‘Tu si que vales’, a ‘C’è Posta per Te’ o ad ‘Amici’, una cosa è certa: Maria De Filippi è sempre perfetta, alla conduzione e anche in quanto a stile.

La conferma è arrivata, come se ce ne fosse stato bisogno, dall’ultimo look sfoggiato con grande personalità. La Queen di Mediaset ha fatto vedere la sua innegabile eleganza con un Blazer doppiopetto marchiato YSL, ovvero Yves Saint Laurent.

Per la conduttrice, che ha portato con il suo solito stile il blazer che le è valso tantissimi commenti positivi e i consueti elogi da parte del proprio pubblico, un look total black da mozzare il fiato.

Il costo dell’outfit

La Queen di Canale 5 e in generale di tutta Mediaset, abbina sempre look eleganti ma, allo stesso tempo moderni e senza tempo. Anche in questo caso le cose non sono cambiate. Per i più curiosi, ovviamente, la De Filippi non ha certo badato a spese per il suo outfit.

Il blazer doppiopetto indossato dalla donna, infatti, costa la bellezza di circa 3000 euro. Una cifra decisamente elevata e non alla portata di tutti.

La presentatrice non è nuova a look molto costosi ma, allo stesso tempo, riesce a portare ogni outfit con grande semplicità e questo, va detto, è una dei tanti suoi punti di forza.

Di seguito anche un post Instagram della Queen di Mediaset con il look scelto per la puntata di Amici: