Altro appuntamento da non perdere con il podcast di Giulia Salemi ‘Non lo faccio x moda‘. La giovane influencer ha ospitato Giulia De Lellis per parlare di tantissimi argomenti tra cui, ovviamente, il lavoro ma anche, e soprattutto, l’amore…

Giulia De Lellis, le confessioni in amore

Parlando di relazioni sentimentali, le due Giulia si sono confrontante in un simpatico faccia a faccia senza peli sulla lingua.

“Io in questo sono un po’ peggio di te”, ha esordito la De Lellis. “Con le relazioni sono un disastro, lo sanno tutti. Sono un pasticcio perché sono ‘stufarella’”, ha detto. “Se mi annoio? Sì, mi annoio anche. Però sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare perché ne vale veramente la pena. Altrimenti non si spiega”.

La voglia di famiglia

Dando uno sguardo al futuro, la bella Giulia spera nella famiglia e parla anche di matrimonio: “Vorrei sposare una persona con cui crescere i miei figli e invecchiarci insieme. E’ una scelta molto difficile. Fino ad oggi non l’ho trovato“. Precisando tale affermazione: “Non ho trovato quella persona per cui vale la pena fare determinate rinunce per tanto tempo”.

Sulle nozze: “Se arrivo a quel giorno è perché sono davvero convinta. Se non ci sono arrivata è perché non ci credevo”.

Curioso il passaggio sulle storie che finiscono: “La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Infatti ho una paura tremenda (che qualcuno prima o poi la lascerà, ndr). E’ una cosa brutta?”.

