Amatissima ma altrettanto “odiata”. Parliamo di Elodie che dopo le recente polemiche generate da una serata con il compagno Andrea Iannone, torna al centro delle critiche per il suo ultimo post Instagram per l’uscita dei biglietti di uno dei suoi prossimi concerti.

Carattere forte, bravura musicale e una innegabile bellezza. Eppure, di recente, Elodie, qualsiasi cosa faccia, riceve tante critiche. Molti fan della cantante, diventata anche attrice e modella, si stanno spesso esponendo chiedendo alla ragazza di tornare un po’ alle origini cercando di mettere da parte questi nuovi look “molto scoperti” e certi atteggiamenti “troppo da diva”.

Ecco perché non sorprende trovare nell’ultimo post pubblicato su Instagram, una serie di commenti da parte di qualche haters o, in generale, anche di alcuni fan un po’ delusi dalla “nuova versione di Elodie”.

Sotto al recente annuncio nel quale dava indicazioni sulle nuove date del suo tour e sull’uscita dei biglietti per alcune tappe, ecco tanti commenti pesanti.

“Esagerata”, “Non devi piacere perché fai vedere te**e o c**o o pose osé, non devi mostrarti sempre nuda o volgare”. Altri hanno direttamente usato parole sgradevoli o chiesto in modo duro di “smetterla di tirarsela”.

Insomma, la cantante romana fa sempre parlare. In questo caso, forse, l’outift con solo una canotta attillatissima e semi-trasparente e un paio di slip è stato decisamente esagerato…

Staremo a vedere se l’artista risponderà a qualche commento o se invece proseguirà in questa strada che, comunque, non per forza toglie alla sua carriera e, anzi, alle volte dà pure una spinta in più all’immagine sicuramente sempre di forte impatto.

Di seguito il post Instagram in questione della cantante dove è possibile leggere i vari commenti, sia quelli positivi che quelli, purtroppo, non belli:

