Tanti auguri a Laura Pausini che festeggia il compleanno. Tra le dediche arrivate alla cantante anche quella speciale di Gianni Morandi.

Non ha fatto mancare un pensiero per la sua amica e collega Laura Pausini che oggi compie gli anni, Gianni Morandi. Il cantante ha dedicato all’artista un messaggio molto bello e speciale con tanto di video di una loro esibizione. Proprio nel filmato è spuntato un dettaglio decisamente romantico che riguarda la vita privata della donna.

Gianni Morandi e gli auguri speciali a Laura Pausini

Laura Pausini

Attraverso un post su Instagram, Morandi ha voluto dedicare un messaggio di auguri davvero speciale alla Pausini. Il cantante ha condiviso un filmato di una loro esibizione relativa al brano ‘Grazie perché’, tra i pezzi più amati dall’uomo. “Auguri Laura”, ha scritto accompagnando il tutto con degli hashtag e delle emoticon.

Quello che il buon Gianni non si sarebbe potuto aspettare è che la donna non solo rispondesse ma che notasse un dettaglio a lei molto caro. La Pausini, infatti, ha condiviso quello stesso filmato, per la verità uno screenshot dell’esibizione, dove sullo sfondo era presente Paolo Carta, suo attuale marito. La cosa dolcissima è che lui e la donna ancora non si conoscevano, per stessa ammissione della cantante.

Gli auguri a Baglioni e Fiorello

Oltre agli auguri alla Pausini, Morandi ha ricordato con grande affetto anche altri due artisti molto importanti del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Infatti, oltre ad essere il compleanno della bella Laura, oggi è anche quello di Baglioni e Fiorello. Per il primo, Morandi ha scritto: “Auguri capitano”. Per il secondo, invece: “Auguri Fiore”. In entrambi i casi sono stati messi in evidenza alcuni filmati di esibizioni insieme a lui. Anche in questo caso, Morandi si è dimostrato un grandissimo e una bella persona anche se non c’era bisogno di questo per confermarlo…