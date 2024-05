Curiosa intervista molto intima per Elena Santarelli che ha svelato come sia iniziato il grande amore con Bernardo Corradi.

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Elena Santarelli ha parlato della sua bellissima storia con Bernardo Corradi arrivata in modo anche inatteso. La donna, infatti, ha spiegato che al momento del primo incontro era fidanzata con un altro uomo ma che dopo essersi lasciata, il calciatore, ora ritiratosi, sia riuscita a conquistarla…

Elena Santarelli, come ha conosciuto Bernardo Corradi

Nel salotto della Balivo, la Santarelli ha raccontato come abbia incontrato Corradi: “Ci siamo conosciuti in un famoso locale, il Tocqueville, a Milano. In quel momento ero fidanzata con un altro ragazzo. Bernardo ha chiesto subito informazioni su di me a Federica Ridolfi e Giannichedda, dato che giocava nella Lazio con Giuliano”, ha spiegato la donna.

La bellissima Elena ha spiegato che, nonostante a Corradi fosse stato fatto capire di non aver, in que momento, alcuna chance, lui aveva portato pazienza. “‘Prima o poi si lascerà, porta pazienza’”, ha raccontato la donna facendo riferimento alle parole del marito.

Il primo messaggio e l’amore

Ed esattamente come previsto da Corradi, ecco che la storia d’amore: “Mi sono lasciata e ho deciso di scrivere a Bernardo, ho chiesto il numero a mio zio Ubaldo Righetti […]”, ha spiegato la Santarelli. “A quel punto gli scrivo: ‘Ciao Bernardo, sono Elena’. E lui: ‘Elena chi…?’. A quel punto gli ho risposto: ‘Elena Sofia Ricci, Elena Santarelli…decidi tu’. ‘Forse Elena Santarelli…’, mi ha risposto”.

Uno scambio di messaggi e battute che ha dato inizio ad un feeling speciale confermato poi nelle settimane seguenti: “Da lì non ci siamo più lasciati. Lui è un santo con me”, ha spiegato con gioia Elena che, appunto, con Bernardo ha costruito una bellissima famiglia di cui va molto orgogliosa e che ha superato diversi momenti delicati in passato.

Di seguito anche un post su X della trasmissione relativo alla presenza della donna nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1: