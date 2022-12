Dopo alcune apparizioni Asia Nuccetelli ha deciso di stare lontana dal mondo dello spettacolo e ora spiega anche il perché.

Aveva provato la tv, anche grazie a sua madre Antonella Mosetti, ma dopo Asia Nuccetelli ha deciso di dire basta e allontanarsi dal mondo dello spettacolo. La ragazza, via social, rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato cosa l’abbia portata a questa scelta che sembra essere abbastanza definitiva.

Asia Nuccetelli, la scelta di stare lontana dalla tv

ANTONELLA MOSETTI

Raccontando un po’ della sua vita ai fan su Instagram, Asia Nuccetelli ha spiegato cosa l’abbia portata ad allontanarsi dalla tv: “Sono in una fase di transizione, sto facendo diversi colloqui di lavoro. Quindi sì, comunque lavoro e monto”. Sull’addio allo spettacolo: “Primo motivo: la notorietà oggi c’è e domani non si sa, io ho delle responsabilità tutti i giorni, senza domani ‘boh’, quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo”. E ancora: “Ero sempre in giro per montare ed era un casino”.

Ma dietro la sua decisione c’è proprio un motivo basilare: “Non amo farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e devo avere sempre tutti gli occhi addosso. Oppure riprendermi col telefonino tutti i giorni. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fare foto ovunque va”.

E ancora: “Le dinamiche trash, ho capito provandole, non fanno per me, anzi mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle, ma non quando il soggetto sono io. Preferisco costruirmi delle stabilità, poi il resto deve essere un di più, volendo”.

Insomma, la tv non fa per lei e lo ha scoperto col passare degli anni. Tempo che le è servito anche a conoscersi meglio interiormente: “Ho imparato ad amarmi, ma ho fatto un grande lavoro su di me e non l’ho ancora terminato. Non terminerà mai. Mi hanno aiutato tanto le esperienze brutte che ho affrontato, mi hanno portato a sentirmi speciale. Dal punto di vista mentale non mi sono mai sentita inferiore: ho una grandissima autostima della mia testa. Dal punto di vista estetico vado a giorni o a periodi, crescendo ho acquisito più consapevolezza”.

Di seguito un vecchio post Instagram di una pagina di fan della Nuccetelli e della Mosetti:

Riproduzione riservata © 2022 - DG