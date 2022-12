Innamoratissimi e, forse, presto sposi. Ecco cosa potrebbe esserci nel futuro di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Parla il ragazzo.

L’amore è tanto, la famiglia è bella e felice e allora manca solo un tassello: il matrimonio. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che nel loro futuro hanno in programma certamente le nozze anche se ancora non esistono date e neppure la proposta. A parlarne è stato l’uomo intervistato da Turchese Baracchi per Radio Cusano.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro preso sposi? Cosa filtra

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono ormai una coppia consolidata. L’amore tra i due è nato all’interno della Casa del GF Vip. L’uomo ha spiegato: “Devo dire che è venuto tutto in maniera così naturale nonostante il contesto particolare, poi c’è stata la distanza forzata a causa della pandemia e tornando indietro rifarei la stessa attesa mille volte. Siamo abituati a consumare tutto subito e invece l’attesa è stato qualcosa di stupendo che ha reso il tutto ancora più magico […] La sua generosità d’animo è la cosa che mi piace di più, esteticamente la cosa che mi attrae di più? Il suo cervello. No dai gli occhi, lo sguardo”.

Ma visto che le cose sono sempre andate per il meglio, sarebbe anche ora di sposarsi. Sul tema Ciavarro spiega: “Mi viene un po’ di ansietta, perché io ho sempre detto di volere una famiglia e di volermi sposare. La proposta arriverà, non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà”.

A tal proposito ci sono anche già delle idee: “Ho già tutta un’idea in programma, ma non la spoilero, è una cosa semplice, io sono una persona abbastanza semplice quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio. In questo ci bilanciamo bene io e Clizia, perché lei è quella più estrosa e creativa, mentre io sono più semplice”.

