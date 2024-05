Due difensori e sostenitori d’eccezione per Barbara D’Urso: Fabrizio Corona e Morgan inediti sulla famosa presentatrice tv.

Da tutti poteva aspettarsi parole al miele, ma probabilmente non da Fabrizio Corona e Morgan. Barbara D’Urso ha trovato nell’ex re dei paparazzi e nell’artista due “difensori” d’eccezione. Intervenuti al podcast Denaropoli per dire la loro su Carmelita e la sua carriera televisiva, compresa la fine del rapporto con Mediaset dopo il benservito da Pomeriggio 5.

Fabrizio Corona difende Barbara D’Urso

“La realtà è che bisogna darle merito che ha fatto una grandissima parte di storia della televisione e di Mediaset”, ha spiegato Corona sulla D’Urso. “Poi uno può giudicarla per come l’ha fatta, come si è comportata, ma ha fatto tanto. E mi sbilancio e dico che non si meritava quello che le è successo. Come mai non l’hanno rinnovata? Andava bene per i vecchi sistemi e non per i nuovi”.

L’ex re dei paparazzi ha aggiunto: “Però tu non puoi fare così con una donna a cui hai dato tutti i reality, il primo prime time giornalistico all’americana, che ha inventato un format giornalistico per il mattino, per il pomeriggio. Ecco, non si può non darle nemmeno la possibilità di salutare i suoi telespettatori. Le hanno fatto una cosa spietata e non se lo meritava. Lei durante il Covid faceva tutti i giorni Pomeriggio 5, poi Live Non è la d’Urso e la domenica faceva Domenica Live. Questa donna lavorava sette giorni su sette, tutto l’anno, questo va riconosciuto”, ha aggiunto Corona.

Il commento di Morgan

Dello stesso avviso pure Morgan che non si è capacitato di quanto accaduto a Carmelita: “Ma perché le hanno fatto questo? Come mai buttata fuori così? Secondo me è stato ingiusto quello che le hanno fatto. E in più io e Fabrizio l’abbiamo conosciuta e possiamo tranquillamente dire che non è affatto una persona negativa lei. Io e Fabrizio abbiamo le nostre malattie, lei ha la sua, nel suo caso è la malattia per il lavoro. L’hanno colpita su quello e per me è stata una roba spietata […]”.

