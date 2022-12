Si avvicina la finale di Ballando con le Stelle e Iva Zanicchi vorrebbe vincere: in caso di successo arriverà una sorpresa…

Senza dubbio tra le protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ha svelato i suoi progetti per la finalissima che la vedrà lottare per la vittoria finale. Un successo che, se arriverà, porterà con sé anche qualcosa di inedito. La cantante, infatti, ha promesso una sorta di spogliarello o comunque di mostrarsi decisamente in vesti inedite…

Iva Zanicchi: la promessa in caso di vittoria a Ballando

Iva Zanicchi

Ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta nelle scorse ore, Iva Zanicchi ha subito fatto una promessa al pubblico in vista della finale di Ballando con le Stelle: “Se vinco io, mi presento in bikini”. E ancora: “Giuro che se vinco io vengo in bikini. Non fatemi vincere. Come la Ferilli fece con la Roma. Lei aveva un fisico pazzesco. Dato che il mio fisico tiene, e se non tiene pazienza, mi presenterò in bikini. Mi darò una stirata, ma lo faccio”.

Non poteva mancare anche una domanda sulle sue classiche barzellette: “La barzelletta tanti la criticano, ma è un momento di distensione. Per sabato prossimo ho in serbo una barzelletta pulita, normale. Voglio vedere la reazione del pubblico”.

Ad ogni modo, tornando ad essere ancora più serie, la cantante ha raccontato di avere tutte le migliori intenzioni per l’ultimo appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci: “Tutti pensavano che io non arrivassi in finale, l’unica a crederci ero io, ho ballato bene le ultime volte. E ballerò ancora meglio”.

A questo punto non resta che attendere e godersi lo spettacolo. Siamo sicuri che tra lei e gli altri concorrenti, e i giudici, se ne vedranno davvero delle belle…

Di seguito il post su Twitter con la “promessa” della cantante:

