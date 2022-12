Tante critiche ad Alfonso Signorini per la sua conduzione in questa edizione del GF Vip: gli ultimi post social ricchi di commenti negativi.

Aveva annunciato, con tanto di gaffe in diretta tv, che sarebbe andato a sciare a Cortina per staccare dalle fatiche del lavoro, e così è stato. Parliamo di Alfonso Signorini che dopo l’ultima puntata del GF Vip si è preso un momento di pausa ben documentato sui social. Proprio gli ultimi due post su Instagram, però, sono stati luogo di tanta polemica. Molti utenti, ed evidentemente molti telespettatori del reality show di Canale 5, hanno preso di mira l’uomo per la sua conduzione.

Alfonso Signorini: pioggia di critiche per la conduzione del GF Vip

Alfonso Signorini

Come anticipato, Alfonso Signorini si è diretto in montagna per sciare e trascorrere qualche giorno di riposo dopo il duro lavoro degli ultimi tempo. Tra la direzione del noto settimanale Chi e la conduzione del GF Vip, per l’uomo sono state ore intense.

Eccolo quindi rilassarsi a Cortina e nelle montagne vicine ma anche far scatenare una serie di commenti nei suoi confronti. Il motivo? L’edizione del Grande Fratello di quest’anno proprio non piace.

“Rilassati, tanto il prossimo anno il GF te lo puoi sognare”, ha scritto nei commenti un utente. “Ti cacciano”, ha aggiunto la stessa persona. “Eccolo come si diverte col cachet del GF”, ha commentato, ironico, un altro seguace social.

Arrivano poi critiche dirette proprio sulle dinamiche del reality e questa volta le parole sono durissime: “Uno schifo. Manovri tutto a tuo piacimento, tutto finto e patetico”.

Insomma, sebbene siano presenti moltissimi commenti di affetto e di stima per il conduttore, non sono passati inosservati tanti altri di questi, di ben altro tenore. Cosa ne penserà il presentatore?

Di seguito gli ultimi post Instagram del conduttore durante la sua pausa relax in montagna:

