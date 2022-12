Diletta Leotta è felice insieme al nuovo fidanzato Loris Karius, ma non accetta le continue critiche sugli uomini che ha scelto di avere accanto.

È un momento sereno per Diletta Leotta, sia dal punto di vista professionale che privato. La conduttrice sportiva ha debuttato su Dazn Canada cimentandosi con la prima conduzione in inglese e, intanto, si gode la relazione con lo sportivo Loris Karius. Dopo un’estate in cui il gossip ha continuato a mostrarla accanto a Giacomo Cavalli, la Leotta ha spiazzato tutti comparendo accanto al portiere del Newcastle. La relazione tra loro sembra andare a gonfie vele e la siciliana si è detta stanca delle continue critiche sulle sue relazioni sentimentali.

Diletta Leotta: “Per trovare l’uomo giusto…”

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto – ha commentato la lei in una intervista per il settimanale F – .Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.

“Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando – ha continuato la Leotta, che continua ad essere messa in guardia anche dalla madre – .È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG