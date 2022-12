Tutta la verità di Ginevra Lamborghini sui rapporti con la sorella Elettra dopo il Gf Vip: per le due ci potrebbero essere buone speranze.

Uno spiraglio di pace tra Ginevra ed Elettra Lamborghini, almeno stando alle ultime dichiarazioni dell’attuale ospite del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha permesso alla ex concorrente di rientrare in casa dopo la squalifica e i suoi ex coinquilini hanno cercato di capire come si fosse evoluto il rapporto con la sorella Elettra, che da anni non le rivolge la parola.

Ginevra Lamborghini: tutta la verità sulla pace con Elettra

“Sembra si sia aperta una piccola porta”: così Ginevra ha fatto sapere ai suoi ex compagni di gioco che i rapporti con la sorella minore sono leggermente migliorati dopo il Gf Vip.

“Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci – ha raccontato – . Diciamo che tutto va a passettini. Ricostruire questo legame per me è più di aver vinto il gioco”.

In seguito alla squalifica dal Gf Vip, pare che Elettra abbia voluto sentire la sorella Ginevra, regalandole così un momento di gioia.

“Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono felice della direzione che stanno prendendo le cose e non potrei chiedere di più – ha concluso lei – . Anche perché noi non abbiamo mai davvero litigato. Però tra noi ci sono state molte incomprensioni”.

