Il provvedimento più rigido preso dal Grande Fratello Vip dopo il caso Marco Bellavia, è stato nei confronti di Ginevra Lamborghini, squalificata dal programma.

Il Grande Fratello Vip aveva annunciato qualche ora prima della diretta di ieri, 3 ottobre, provvedimenti serissimi nei confronti dei concorrenti dopo il bullismo perpetrato nei confronti di Marco Bellavia. E così è stato. La prima, importante, punizione è stata nei confronti di Ginevra Lamborghini, squalificata dal reality show nonostante fosse una delle partecipanti più volute da parte della produzione: la sua colpa è stata aver incitato al bullismo contro Bellavia.

Ginevra Lamborghini in lacrime dopo la squalifica

Preso atto del provvedimento nei suoi confronti, la Lamborghini è stata accolta dall’abbraccio degli altri inquilini. Disperata, ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e, tra le lacrime e i singhiozzi, ha espresso tutta la preoccupazione per ciò che la attende fuori.

“Ora mi aspetta la gogna – ha detto lei con la voce rotta – . Ho paura della gente fuori”. Gli altri concorrenti hanno tentato, invano, di consolarla, così come lo stesso Alfonso Signorini che l’ha voluta in studio.

“’Sti cavoli della gogna. Tu hai sbagliato, ma nessuno ha il diritto di metterti in croce – ha provato a rincuorala Signorini – . Forse possiamo prendere il bene da tutto questo. Da quello che ricordo quando ci siamo parlarti, devo dire non me lo aspettavo proprio. Tra l’altro sei stata la prima a chiedere subito scusa”.

La frase “si merita di essere bullizzato”, però, non poteva in alcun modo essere perdonata e, ancora una volta, il conduttore ci ha tenuto a fare una precisazione: “Purtroppo hai tirato in ballo una piaga della nostra società, anche se involontariamente. Ma non devi pensare che la tua vita sia rovinata per quello che ti aspetta fuori”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG