Giovanni Ciacci è stato tra i personaggi più criticati nel caso Marco Bellavia. Con lui, l’ex volto di Bim Bum Bam ha discusso animatamente in seguito alle ultime nomination e, sempre lo stylist, non ha risparmiato parole al vetriolo nei suoi confronti. Indifferente davanti al dolore, Ciacci ha tentato di giustificarsi, ma lo stesso Alfonso Signorini ha inveito contro di lui invitandolo a “non dire ca**ate”. Mandato al televoto con Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, è stato il primo ad essere spedito a casa dai telespettatori di Canale 5.

L’eliminazione di Giovanni Ciacci ha visto il web esultare dopo le aspre polemiche che si sono sollevate negli ultimi giorni.

Sono stati vani i tentativi dello stylist di giustificarsi per l’atteggiamento assunto contro Marco Bellavia, le sue scuse sono valse a (molto) poco e c’è chi ha anche messo in dubbio il suo reale pentimento.

In tanti hanno indicato Ciacci come uno dei fautori dell’uscita dell’ex volto di Bim Bum Bam dal Grande Fratello Vip e, alla notizia della sua eliminazione dalla Casa, il web ha esultato insieme ad altri volti noti dello spettacolo.

Prima fra tutti Simona Ventura, che ha commentato: “Ciacci si è fatto riconoscere”. Le ha fatto eco Tommaso Zorzi, che si è fatto beffa di lui riprendendo un titolo in cui lo stylist lo definiva uno “senza contenuti” destinato a scomparire.

